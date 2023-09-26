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Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:39

Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında icra ediliyor.

AA
Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza
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