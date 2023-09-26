Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekiplerin çalışması devam ediyor.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 26, 2023
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.