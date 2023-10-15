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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Yenikapı Metro İstasyonu’nda yangın paniği

Yenikapı Metro İstasyonu’nda yangın paniği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adeta çökerttiği toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Dün de Yenikapı Metro İstasyonu'nda bir metro vagonundan çıkan duman korku ve paniğe neden oldu. M1 Yenikapı- Kirazlı seferini yapan metronun bir vagonundan saat 21.00 sıralarında duman yükselmeye başladı. Duman tüm istasyonu kaplarken seferlerin durdurulması sebebiyle durakta yolcu yoğunluğu oluştu. Görevliler, duman nedeniyle yolculardan durağı tahliye etmelerini istedi. Yolcular, bekleme sürelerinin uzaması ve dumanın etkilediği duraktaki havalandırmanın yetersizliği yüzünden isyan etti. Dumanın aracın fren sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktığı öğrenildi. Huzeyfe ATICI / SABAH

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Yenikapı Metro İstasyonu’nda yangın paniği
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