Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Canlı: Öğrenciler yapay zekâ ile ilgili her şeyi öğrenecek

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni müfredat kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Canlı, "Yeni müfredatta yapay zekânın yeri ne olacak?" sorusunu şu başlıklar altında yanıtladı:

YAPAY ZEKAYI ÖĞRENECEKLER: Yeni müfredatla hem bu çağı hem bundan sonraki çağları yakalayacak model getiriyoruz. Bakanlık olarak öğrencilere yapay zekâyla ilgili seçmeli dersler ve materyaller sunulması hedefiyle yapay zekâ müfredatları geliştirdik. Öğrenciler, seçmeli derslerde yapay zekâ kavramını, işleyişini, uygulama alanlarını öğrenecek. Öğretmenlerimize de yapay zekâyı etkin kullanabilmeleri için eğitimler veriyoruz. Yaygın olarak kullanılan yapay zekâ araçlarını tanıtan bir kitap hazırlanarak öğretmenlere sunuldu. Öğrencilere yapay zekâyı öğretmek ve öğretmenlerin bu alanda yetkinliklerini artırmak istiyoruz. Yapay zekâ teknolojilerinin etkin şekilde sınıflarda ve mesleki gelişimde kullanılmasını hedefliyoruz.



YENİ ARAÇLAR YOLDA: Bakanlık, ana karar destek sistemlerinde yapay zekâ destekli raporlama kabiliyetleri sunarak eğitimle ilgili ana göstergelerin takip edilmesini ve erken uyarıların iletilmesini sağlayacak sistem hazırlıyoruz. Belli desenleri bulunan öğrenci nakillerinden not ya da devamsızlığa dönük uyarı sistemleri yönetilecek. Proje tamamlanarak kurulum aşamalarına geçildi. Öğrencilerin ilkokuldan itibaren not, devamsızlık verilerini takip ederek lise düzeyinde okul terk ihtimalini hesaplayıp ona göre erken uyarı veren teknoloji üzerine çalışıyoruz. Dil eğitiminde, Türkçe ve İngilizce ile başlayan projemizde konuşma, okuma gibi becerileri ölçen, geliştiren yapay zekâ araçları geliştiriyoruz. Eğitimde artık sadece bilgiyi ezberlemek yerine, öğrencilerin sorgulama, problem teşhisi gibi becerilerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Amacımız, öğrencileri sadece teknolojik değil, aynı zamanda iletişim kabiliyeti yüksek, yeniliklere açık bireyler olarak yetiştirmek.



5 BİN YENİLİKÇİ SINIF: Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı bilişim projelerinden 'FATİH' yapay zekâyla ilgili avantaj sağladı. Şu anda 620 bin dersliğe kurduğumuz etkileşimli tahtaların, EBA platformunun çok önemi var. Yenilikçi öğrenme ortamları diye isimlendirdiğimiz, bilgisayar derslerinin yanı sıra diğer derslerin işlenmesi amacıyla bu sene 500 teknoloji destekli sınıf kurulacak. Bilgisayar derslerinin altyapısını güçlendirmek adına 3 bin sınıf için alım başladı. Gelecek yıl ise 5 bin derslikli plan öngörülüyor, dağılımı sahadaki okulların ihtiyacına göre planlayacağız.