Yenişehirlioğlu: Vatanına hoşgeldin Engin

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 2023 yılı Ekim ayında Gazze'ye gitmek üzere Manisa Saruhanlı'dan yola çıkan ve Suriye'de Esed Rejimi tarafından tutuklanarak bir yılı aşkın süredir hapiste bulunan, geçtiğimiz günlerde ise özgürlüğüne kavuşarak ülkemize dönen Engin Arslan ile telefonda görüştü. Arslan'ın yurda dönüşü için yoğun çaba sarf eden Yenişehirlioğlu, yaptığı görüşmede vatanından uzak zor günler atlatan gence geçmiş olsun dileklerini iletti.

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİ DAİMA YANIMIZDAYDI"

Sosyal medya aracılığı ile yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Engin Arslan'ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti. Görüşmenin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür eden Yenişehirlioğlu, "Engin evladımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.