Yer Adana! Eve penseyle girmeye çalışırken yakalandı! Pişkin hırsızın savunması pes dedirtti: ‘Kendi evim zannettim’

NE BULDUYSA TOPLADI

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, İlyas A.'ın aynı yöntem ile 22 Eylül ve 7 Ekim tarihinde de iki farklı evden 24 bin TL, 100 euro, 20 sterlin, cep telefonu ve çeşitli ziynet eşyaları çaldığı belirlendi. Bunun yanı sıra söz konusu şüphelinin hırsızlık suçundan 38 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.