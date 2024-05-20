Yer Adana: Kurye feci şekilde darbedildi! Sebebi...

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Servet K. ve Mertcan I.'yı çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada Mertcan'ın A.'nın darbedildiği anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı...