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Giriş Tarihi: 19.1.2023 11:00 Son Güncelleme: 19.1.2023 11:00

Yer Adana: Yasaklı ırk besleyenlere rekor ceza

Adana'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği polisleri, 2022 yılı boyunca yapılan denetimlerde yasaklı ırk köpek beslediği tespit edilen 79 kişiye toplam 1 milyon 183 bin 578 TL ceza uyguladı.

DHA
Yer Adana: Yasaklı ırk besleyenlere rekor ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sahipli ya da sahipleri tarafından sokağa terk edilen yasaklı ırk köpekler ile saldırarak sosyal risk oluşturan sokak köpeklerinin toplatılması için çalışma başlattı. Ekipler, 2022'deki çalışmalarda Pitbull, American Bully, Amerikan Staffordshire ve Dogo Argentino dahil 132 köpeğe el koydu. Yasaklı ırk kapsamındaki 79 köpeğin sahibine, toplam 1 milyon 183 bin 578 TL ceza uygulandı. Sahipsiz 53 köpek ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına yerleştirildi.

ŞİDDET MAĞDURU 45 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ
Ekipler, yıl boyunca yapılan denetimlerde 'hayvana kötü davranma', 'bakımlarını ihmal etme', 'trafik kazası sonrası yaralanan hayvana yardım etmeden olay yerinden ayrılma' gibi suçlarla ilgili 30 kişi hakkında adli işlem uyguladı; 144 bin 854 TL de idari para cezası kesti. Ayrıca şiddet mağduru ve kötü muamele gören 45 köpeğin de tedavileri sonrası hayvan barınakları aracılığıyla yeniden sahiplendirildiği belirtildi.

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Yer Adana: Yasaklı ırk besleyenlere rekor ceza
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