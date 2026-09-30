Yer Antalya! Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar!

DAHA YAPILMAMIŞ EVLERLE KANDIRMIŞLAR

Avukat Akbaş, başvurulara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü bildirdi. Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Fatime Aytar, oğlunun oturduğu apartmanın yakınında inşaat için açılan çukuru gördükten sonra buradan ev almak istediğini anlattı. Oğlunun müteahhidi bulduğunu ve görüşmeye gittiklerini belirten Aytar, kendisine henüz yapılmamış evlerin fotoğraflarının gösterildiğini söyledi.

"BENİM 6 DÖNÜM TARLAMI SATTIRDI"

Müteahhidin çevresinde varlıklı biri olarak tanıtıldığını ifade eden Aytar, "Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Benim tarlamı sattırdı 6 dönüm. Parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim. Şu ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim, 6 dönüm tarlam gitti. Üç bin dolarım gitti. Bir senelik dükkan kiram gitti" ifadelerini kullandı.