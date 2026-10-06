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Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:42

Yer Antalya! Kuşları öldürüp sosyal medyada paylaşmıştı: O vicdansız tutuklandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Yusufcan Turay beğeni uğruna kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sanal medyada paylaşmıştı. O cani tutuklandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Antalya! Kuşları öldürüp sosyal medyada paylaşmıştı: O vicdansız tutuklandı!
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sanal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti.

O CANİ TUTUKLANDI

O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALANYA #ANTALYA

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Yer Antalya! Kuşları öldürüp sosyal medyada paylaşmıştı: O vicdansız tutuklandı!
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