Yer Antalya! Tatil planları kabusa döndü: Hastanelik oldular, büyük bir gürültüyle uyandıklarında ise...

"BİR KİŞİ MUHATAP OLMADI"

Ailenin iddiasına göre yaşananların ardından otelde şikayetlerini aktarabilecekleri bir yetkiliye ulaşmak da kolay olmadı. Özel, "Sabah 08.00-09.00 civarında resepsiyon görevlisiyle tekrar muhatap olduğumuzda şu an gelemeyeceklerini, öğlen saat 13.00'te geleceklerini söylediler. Otelde bir tane yetkiliyle muhatap olamamamız en üzücü kısımdı" diye konuştu.