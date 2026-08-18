Yer Antalya! Tatil planları kabusa döndü: Hastanelik oldular, büyük bir gürültüyle uyandıklarında ise...

Güzel bir tatil hayaliyle otele giden Özel ailesinin planları kabusa döndü. İddiaya göre aile, otelde yedikleri yemeklerin ardından rahatsızlandı. Çocuklarının kaldığı odanın banyo ve tuvaletindeki asma tavan gece saatlerinde üzerlerine çöktü.
"ÇOCUKLAR PEŞ PEŞE RAHATSIZLANDI"
Ailenin yaşadığı korku dolu anları anlatan Metin Özel, tatilin ilk gününün sorunsuz geçtiğini ancak ikinci gün çocuklarının peş peşe rahatsızlandığını söyledi. Özel, "İkinci gün saat 13.30 civarlarında oğlumun mide bulantısı ve kusmaları başladı. Akşam saat 18.00 civarında kızımda mide bulantısı ve kusma başladı. Saat 22.00 civarında eşimde mide bulantısı ve kusma başladı" dedi.
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR"
Aile, yaşanan sağlık sorunlarına rağmen tatillerine devam etmeye çalıştı. Ancak üçüncü gece büyük bir gürültüyle uyandı. Metin Özel, çocuklarının kaldığı odanın banyo ve tuvaletindeki asma tavanın çöktüğünü belirterek, "Çok şükür çocuklar o sırada lavaboda değildi. Gürültüyle ve korkuyla uyandılar" ifadelerini kullandı.
"BİR KİŞİ MUHATAP OLMADI"
Ailenin iddiasına göre yaşananların ardından otelde şikayetlerini aktarabilecekleri bir yetkiliye ulaşmak da kolay olmadı. Özel, "Sabah 08.00-09.00 civarında resepsiyon görevlisiyle tekrar muhatap olduğumuzda şu an gelemeyeceklerini, öğlen saat 13.00'te geleceklerini söylediler. Otelde bir tane yetkiliyle muhatap olamamamız en üzücü kısımdı" diye konuştu.
TATİLE GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKEN HAKLAR NELER?
ATV'nin haberine göre aile, yaşadıkları sorunların ardından otelden ücret iadesi de alamadı. Hukukçu Mustafa Zafer ise benzer durumlarda tüketicilerin yaşananları fotoğraf ve videolarla kayıt altına almasının ve yazılı olarak şikayette bulunmasının önemine dikkat çekti. Zafer, ayıplı hizmetle karşılaşan tüketicinin bedelde indirim talep edebileceğini, sözleşmeden dönerek ödediği ücretin iadesini isteyebileceğini belirtti.