Yer Aydın Didim: 78 yaşındaki eşini ’kıskançlık’ nedeniyle öldüren kadın tutuklandı

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi...