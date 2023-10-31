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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:30

Yer Aydın Kuyucak: 2 yaşındaki kız çocuğunu jandarma ekipleri buldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi...

İHA
Yer Aydın Kuyucak: 2 yaşındaki kız çocuğunu jandarma ekipleri buldu
Edinilen bilgiye göre, Çobanisa Mahallesi'nde L.B. isimli çocuk arazide kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp kız çocuğunun bulunması için çevrede arama başlattı. Teknolojik imkanlardan da faydalanarak drone ile de arama yapan ekipler, kız çocuğunu bir saatlik bir arama çalışmasının ardından dikenlikler içerisinde buldu. Bulunduğu yerden kurtarılan minik kız ailesine teslim edildi. L.B.'nin ailesi de jandarma ekiplerine dikkatli ve duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Yer Aydın Kuyucak: 2 yaşındaki kız çocuğunu jandarma ekipleri buldu
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