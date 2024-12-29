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Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:57

Yer Aydın: Suçüstü yakalandılar!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hareketli anlar yaşandı. Beş şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA
Yer Aydın: Suçüstü yakalandılar!
Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmada sit alanı içerisinde yer alan bölgede kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Başaran Mahallesi'nde bulunan ve sit alanı içerinde yer alan Hisar Mevkii Hafza Hatun Türbesi bölgesinde bir şahsa ait tarlada kaçak kazı yapan Y.G. (42), S.E. (56), N.Y. (52), E.K. (39) ve E.K. (34) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet el feneri ele geçirildi.

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Yer Aydın: Suçüstü yakalandılar!
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