Yer Bartın! Batık tekne ihbarı ekipleri alarma geçirdi: Kayıp İlker Mızrap her yerde aranıyor!

Amasra ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası yakınlarında tekneyle balık avlayan madenci İlker Mızrap (43), eşine attığı "Balıkları tuttum, geliyorum" yazılı mesajın ardından 2 gündür evine dönmemişti. Denizde kaybolan ve tüm aramalara rağmen bir iz bulunamayan İlker Mızrap'ın avlandığı bölgede teknesinin battığı görüntüleri bulunmuştu.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Görüntülerin ardından ise Tavşan Adası ile Ağlayan Ağaç Çay Bahçesi arasında suda batık bir gemi görüldüğü ihbarı üzerine balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri alarma geçti. Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar, ihbarın yapıldığı bölgede dalış yaparak, bir tekne batığı aradı.
HİÇBİR İZE RASTLANMADI
Dalgıçlar ve su altı kameraları ile bölgede yapılan aramalarda batan bir tekne ya da parçasına rastlanılmadı. Çalışmaları yakından takip eden aile ise endişeyle gelecek haberi bekledi.