Yer Bartın! Batık tekne ihbarı ekipleri alarma geçirdi: Kayıp İlker Mızrap her yerde aranıyor!

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Görüntülerin ardından ise Tavşan Adası ile Ağlayan Ağaç Çay Bahçesi arasında suda batık bir gemi görüldüğü ihbarı üzerine balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri alarma geçti. Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar, ihbarın yapıldığı bölgede dalış yaparak, bir tekne batığı aradı.

HİÇBİR İZE RASTLANMADI

Dalgıçlar ve su altı kameraları ile bölgede yapılan aramalarda batan bir tekne ya da parçasına rastlanılmadı. Çalışmaları yakından takip eden aile ise endişeyle gelecek haberi bekledi.