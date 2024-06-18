Yer Batman: Çayda boğulma tehlikesi geçirdi!

Akıntıya kapılan İnalcan, bir süre sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnalcan, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat İnalcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi...