Yer Batman! ‘Villa kent’ hayali kabusa döndü! Tüm birikimini kuyumcuya emanet etti: Başına gelmeyen kalmadı!

'6 ÇOCUĞUMLA PERİŞAN OLDUK'

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Hayrettin Çelebi, "2025'te emekli oldum. Emeklilik ikramiyemi, birikimimi Batman'da uzun yıllardır kuyumculuk ve müteahhitlik yapan bir aileye kaptırdım. Adamlar 6 aydır kayıp. Söz konusu şahıslara birikimim olan 522 gram altını ev almak için teslim ettim. Bana 'Evler şimdi ucuzlayacak, şu an ev alma. Altın 12-15 bin TL olacak. Bizim arazi çalışmamız var. Villa kent yapacağız. Sana maliyetine vereceğiz' diyerek oyalayıp, ortadan kayboldular. Ev de hayal oldu, bütün birikim de gitti. 6 çocuğumla perişan olduk. Lütfen bunlar yakalanıp, bir an önce adalet karşısına çıksınlar ve hesap versinler. Durumu benden daha kötü olanlar da var. Birçoğuyla görüşüyorum. Adamlar değişik hatlardan arayıp, 'yüzde 10-15'i kabul edin, şikayetinizi geri çekin, bu iş bitsin. Yoksa gelir 3 ay yatarız, çıkarız, hiçbir şey alamazsınız" diyor" dedi.