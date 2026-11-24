Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz'da 5 şirket üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlardan araçları değerinin üzerinde senet karşılığında satın aldıkları, ardından araçları 3'üncü kişilere devrettikleri ancak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadıkları tespit edildi. Şüphelilerin, senetlerin icraya verilmesi üzerine tahsilat yapılmasını engellemek amacıyla üzerlerine herhangi bir mal varlığı bulundurmadıkları da belirlendi.