Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz'da 5 şirket üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlardan araçları değerinin üzerinde senet karşılığında satın aldıkları, ardından araçları 3'üncü kişilere devrettikleri ancak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadıkları tespit edildi. Şüphelilerin, senetlerin icraya verilmesi üzerine tahsilat yapılmasını engellemek amacıyla üzerlerine herhangi bir mal varlığı bulundurmadıkları da belirlendi.
19 KİŞİYİ 74 MİLYON 516 BİN LİRA DOLANDIRDILAR
Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları noter çalışanlarıyla birlikte hareket ederek konsinye bırakılan araçların devir işlemlerini mağdurların imzaları olmadan gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 19 kişinin toplam 74 milyon 516 bin lira dolandırıldığı belirlendi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
14 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul merkezli Gaziantep ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.