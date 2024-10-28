Yer Bolu: Her şey küle döndü! Ev, samanlık, odunluk, depo...

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken köylülerde yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın bir saatte kontrol altına alındı. Yangında ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişinin ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavileri yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.