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Giriş Tarihi: 22.9.2023 15:05

Yer Bolu: Zehirlenen 4 kişi yoğun bakıma alındı

Gerede ilçesinde kaldıkları huzurevinde yemekten zehirlenen 33 kişiden 4’ü, yoğun bakıma alındı.

DHA
Yer Bolu: Zehirlenen 4 kişi yoğun bakıma alındı

Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlarda, önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü. 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne, 11 kişi ise Bolu kent merkezindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yaşı 80'in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Vatandaşların ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yer Bolu: Zehirlenen 4 kişi yoğun bakıma alındı
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