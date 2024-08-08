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Giriş Tarihi: 8.8.2024 15:19

Yer Bursa: 1 yaşındaki Sahra'yı üzüm asması kurtardı!

Bursa'da 4'üncü kat balkonundan düşen 1 yaşındaki Sahra K., üzüm asmasına takılarak ölümden döndü.

AJANSLAR
Yer Bursa: 1 yaşındaki Sahra’yı üzüm asması kurtardı!

Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 4'üncü katında oturan Nurcan-Murat K. çiftinin bebeği Sahra K., balkon korkuluklarının arasından düştü. Zemin katın duvarındaki üzüm asmasına takılan bebek, beton zemine düşmekten kurtuldu.

Çocuklarının düştüğünü gören anne ile babanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Bursa: 1 yaşındaki Sahra'yı üzüm asması kurtardı!
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