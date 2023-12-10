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Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:29

Yer Bursa: 31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı!

Bursa'da sıcak saatler yaşandı. Birden fazla kişiyle yağma’ suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan firari hükümlü Levent Turhan (53), yakalandı...

DHA
Yer Bursa: 31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı!

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmasında 'birden fazla kişiyle yağma' suçundan 2011 yılından beri aranan ve hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Levent Turhan'ın Soğukkuyu Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Turhan'ın, 2. Fırat Caddesi'nde bulunan bir binada yaşadığını belirleyen ekipler fiziki takip başlattı. Bölgede denetimlerini artıran ekipler Turhan'ı evden çıktığı sırada yakaladı. Yenişehir ilçesinde, şubat ayında meydana gelen 'bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı' suçundan da yakalanması bulunduğu belirlenen Levent Turhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yer Bursa: 31 yıl hapisle 12 yıldır aranan hükümlü yakalandı!
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