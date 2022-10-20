Yer Bursa: Alkolmetreye üflememek için yalvardı! Çıkan sonuç ekipleri şaşırttı!

"EKMEĞİMDEN OLURUM"

Bir süre alkol testini kabul etmeyen sürücü, "Ben minibüs şoförüyüm. Abi trafikte değilim aracımı buraya park ettim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Daha sonra çeşitli bahaneler üreten sürücü bu kez de "Dolmuş şoförüyüm. Gözünü seveyim, ekmeğimden olurum" diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da önüne gelen alkolmetreyi görünce "Beni tutuklayın" dedi.

Bir süre polis memurunu oyaladıktan sonra alkol metreye üfleyen sürücü 0.47 promille sınırın altında çıktı. Polis memurunun "Yasal sınırın altındasınız" diye belirtmesi üzerine Arslan, yaşadığı arbedeyi bir kenara bırakıp "Beni yanlış anladınız" diyerek rahat bir nefes aldı.