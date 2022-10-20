Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi: "Ekmeğimden olurum" | Video
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Bursa’da trafik polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçarken bir diğer uygulama noktasında yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre dil döktü. Polisin "üflemezsen ehliyetine 2 yıl el koyacağım" demesi üzerine sürücü, “Beni tutuklayın, ekmeğimden olurum” dedi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 0.47 promil çıkınca ekiplere, “Beni yanlış anladınız ağabey” ifadelerini kullandı. Polis ile sürücünün ilginç diyaloğu saniye saniye kameraya yansıdı. Çıkan alkol sonucu sınır altında kaldığı için sürücünün ehliyetine el konulmadı.
"EKMEĞİMDEN OLURUM"
Bir süre alkol testini kabul etmeyen sürücü, "Ben minibüs şoförüyüm. Abi trafikte değilim aracımı buraya park ettim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
Daha sonra çeşitli bahaneler üreten sürücü bu kez de "Dolmuş şoförüyüm. Gözünü seveyim, ekmeğimden olurum" diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da önüne gelen alkolmetreyi görünce "Beni tutuklayın" dedi.
Bir süre polis memurunu oyaladıktan sonra alkol metreye üfleyen sürücü 0.47 promille sınırın altında çıktı. Polis memurunun "Yasal sınırın altındasınız" diye belirtmesi üzerine Arslan, yaşadığı arbedeyi bir kenara bırakıp "Beni yanlış anladınız" diyerek rahat bir nefes aldı.