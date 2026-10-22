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Giriş Tarihi: 22.10.2026 13:45 Son Güncelleme: 22.10.2026 16:32

Yer Bursa! Suç makinesi çatı arasına saklandı: Firarinin yakalanma anı kamerada!

Bursa'da meydana gelen olayda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi evin çatı arasında yakalandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Bursa! Suç makinesi çatı arasına saklandı: Firarinin yakalanma anı kamerada!
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olan B.B. isimli kadının yakalanmamak için sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

B.B.'nin Millet Mahallesi'ndeki yerleşim kaydı bulunmayan bir evde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. O sırada çatı arasında saklanan hükümlü yakalandı. B.B.'nin yakalanma anı, cep telefonuyla kaydedildi. B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Yer Bursa! Suç makinesi çatı arasına saklandı: Firarinin yakalanma anı kamerada!
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