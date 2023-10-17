Yer Bursa: Ters yöne girip sokak kedisini ezdi!

Ramazan Dönmez, bütün sokak kedilerine sahip çıktığını belirterek, "Bu yol üzerinde sadece tek gidiş var. Geliş yok ama gelen arabalar yoğun olduğu için, her hafta 2-3 tane kediyi eziyor. Bu kedilere yazık değil mi? Yola hız kesici set koydurmak istiyoruz. Adam hem ters yönden geliyor hem de geldiği gibi hayvanı ezip, gidiyor. Hayvanın arka bacaklarını ezmiş. Hayvan sürüne sürüne dükkana geldi. O anı görmedim. Komşu dükkandaki arkadaşlar gelip, haber verdi. Kedi de hemen dükkanıma geldi. 5-10 dakika sonra veterinere gönderdim. İnsan durup, bakar. Kamera görüntülerine baktım. Gördüğü halde hayvanın üzerine çıkıyor. Burası, hareketli bir bölge. Bugün kediye çarpan, yarın insana, çocuğa çarpar. Yola hız kesici tümsek istiyoruz" dedi.