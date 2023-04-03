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Giriş Tarihi: 3.4.2023 12:14

Yer Çaycuma: 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte, eşinin sevgilisini öldürdü!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Mustafa K. (46), 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nin (38) sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i (35) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yer Çaycuma: 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte, eşinin sevgilisini öldürdü!

Karabük'te oturan N.K., 10 gün önce Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa K. de gece saatlerinde 2 oğlu ve arkadaşı ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., ağabeyi ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve girdi. Burada grup, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 3 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Karabük'e gitmeye çalışan 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Yer Çaycuma: 2 oğlu ve arkadaşıyla birlikte, eşinin sevgilisini öldürdü!
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