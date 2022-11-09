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Giriş Tarihi: 9.11.2022 16:42 Son Güncelleme: 9.11.2022 16:43

Yer Cizre: 'Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi! 1 saatte enselendi!

Şırnak Cizre'de 30 Ekim’de gerçekleştirilen ‘Cizre Müzik Festivali alanından, sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayının altına, saat 21.30’u kastederek ‘9.30’da patlama olacak’ paylaşımında bulunan S.D.’nin (21), 1 saat içerisinde Silopi'de tespit edilen adresinde gözaltına alındığı ortaya çıktı. ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan adliyeye sevk edilen S.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Yer Cizre: ’Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi! 1 saatte enselendi!

Cizre ilçesinde 30 Ekim'de modacı Hikmet Eraslan tarafından planlanan, Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı'nın desteğiyle düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un sahne aldığı konser, Dicle Nehri kıyısındaki Mem-u Zin Parkı'nda yapıldı. Konser alanından saat 20.30 sıralarında sosyal medyadan yapılan canlı yayının altına saat 21.30'u kastederek, '9.30'da patlama olacak' paylaşımı yapan S.D., polisi ve jandarmayı harekete geçirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.D.'nin adresi tespit edildi. Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan S.D., Polis Özel Harekat (PÖH), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonla evinde, saat 21.30'da yakalanarak, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

'BU YORUMUN SUÇ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'
Karakola götürülen S.D. ifadesinde, "Televizyon izliyordum. Saat 20.30 sıralarında telefonumu elime alarak telefonumda yüklü olan sosyal medya uygulaması Tiktok'a giriş yaptığımda rastgele kendisini tanımadığım o esnada canlı yayın açan bir kişinin canlı yayınına katıldım ve canlı yayının Cizre ilçesindeki konser alanından yapıldığını fark ettim. Sonrasında şaka amaçlı canlı yayının yorumlar kısmına '9.30'da patlama olacak' şeklinde yorum yaptım. Bu yorumu yapmamda herhangi bir art niyet yoktur. Bu yorumun suç olabileceğini düşünmemiştim. Bilinçsizce ve cahilce böyle bir yorum yaptığım için çok pişman oldum. Bugünden sonra böyle bir şey yapmayacağım. Konser alanında benim de akrabalarım vardı. Kendi akrabalarım dahil hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelsin istemem. Ben vatanıma sadık bir vatandaşım" dedi.
S.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontroller serbest bırakıldı.

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Yer Cizre: 'Konserde 9.30’da bomba patlayacak’ dedi! 1 saatte enselendi!
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