Yer Denizli: Kendisini bu yüzden TIR’ın kabinine kilitledi!

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanımı' ve 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' gibi suçlardan kaydı bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Serdar Ç.'nin, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.