Yer Diyarbakır: Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurdu!

Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri dün hareketlerinden şüphelendikleri 1 kişinin üzerinde arama yaptı. Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.G.'nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi. H.G. emniyete götürülürken, Abdülhamit Altan'ın işlemleri devam ediyor...