Yer Diyarbakır! Drift şovu Muhammed’i hayattan koparmıştı: O sürücünün cezası belli oldu!

O SÜRÜCÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU



Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Mustafa Can, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yapılan savunmaların ardından sanık Muhammed Mustafa Can'a ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl hapis cezası, Ali Çınar Üstü'yü kastla yaralama suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.

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