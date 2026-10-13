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Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:52

Yer Diyarbakır! Drift şovu Muhammed’i hayattan koparmıştı: O sürücünün cezası belli oldu!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde drift şovu yapan sürücü kaldırımda çarptığı öğrencilerden birinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olmuştu. O caninin cezası belli oldu. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Diyarbakır! Drift şovu Muhammed’i hayattan koparmıştı: O sürücünün cezası belli oldu!
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Olay, 14 Nisan 2026 tarihinde Ergani ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Mustafa Can, idaresindeki 21 ES 141 plakalı Tofaş Şahin marka araçla drift attığı esnada kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali Kalkan ve (17) ve Ali Çınar Üstü'ye (10) çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenciler önce Ergani Devlet Hastanesine ardından da Diyarbakır'a sevk edildi.

GENÇ MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed Ali Kalkan, olaydan 3 gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Çınar Üstü'nün ise tedavisine devam edildi.

O SÜRÜCÜNÜN CEZASI BELLİ OLDU

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Mustafa Can, karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yapılan savunmaların ardından sanık Muhammed Mustafa Can'a ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl hapis cezası, Ali Çınar Üstü'yü kastla yaralama suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERGANİ #DİYARBAKIR

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Yer Diyarbakır! Drift şovu Muhammed’i hayattan koparmıştı: O sürücünün cezası belli oldu!
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