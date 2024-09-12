Yer Erzurum: Öğretmen heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı!

Bu esnada diğer öğrenci ve öğretmenlerin panik halleri de gözlerden kaçmadı. Y.G. boğazına kaçan pasta parçası çıktıktan sonra tekrar rahat bir nefes almaya başladığı ve lavaboya girdiği görüldü. Aynı anlarda Fen ve Teknoloji Öğretmeni olan Cem Bilal Kaya'nın bitik halleri gözlerden kaçmadı.