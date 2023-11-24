Yer Esenyurt: Yolda bulduğu cüzdandan 15 bin lira çaldı

Olayla ilgili konuşan Ayşe Ozan, "Kuzu Yolu'nda sabah 8 buçukta işe gidiyordum cüzdanım elimdeydi düşürdüm. İçerisinde 15 bin lira para vardı bende gittim geri. Bir baktım cüzdan yerde içinde para yok. Eve geldim karakola gittim ifademi verdim. Bir daha da bilgi olmadı. Görüntüleri izledim çantayı alıyor parayı alıyor oyalanıyor oralarda" dedi.