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Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:07

Yer Eskişehir: Dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yer Eskişehir: Dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı

Y.E.K'nin (22), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistin halkına hakaret içerikli paylaşımlar yapması üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Y.E.K. hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede de 5 farklı suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

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Yer Eskişehir: Dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı
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