Eskişehir'deki olay, saat 02.00 sıralarında Batıkent Mahallesi Gündüz Ökçün Bulvarı'ndaki parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Bedirhan Y. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Bedirhan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör