Yer Gaziantep! 16 yaşındaki Muhammed bıçaklanarak vahşice katledildi: Annenin feryadı yürekleri dağladı!





ANNENİN FERYATLARI YÜREK YAKTI



Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ve acılı annenin cenazenin araca konmasının ardından gözyaşlarıyla aracın peşinden koşması ve feryatları ise yürek yaktı. Cenazenin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.