Haberler Yaşam Haberleri Yer Gaziantep! 16 yaşındaki Muhammed bıçaklanarak vahşice katledildi: Annenin feryadı yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 08.10.2026 12:34

Yer Gaziantep! 16 yaşındaki Muhammed bıçaklanarak vahşice katledildi: Annenin feryadı yürekleri dağladı!

Gaziantep'te yan bakma tartışmasında 12 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Muhammed Salih'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan aile ve annenin feryatları yürekleri yaktı. Yakalanan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar…

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Yer Gaziantep! 16 yaşındaki Muhammed bıçaklanarak vahşice katledildi: Annenin feryadı yürekleri dağladı!
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Olay, dün gece Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 16 yaşındaki Muhammed Salih, yan bakma meselesi nedeniyle 2 çocukla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 12 yaşındaki H.G. tarafından göğüs ve kasık bölgesinden bıçaklanan Muhammed Salih, ağır yaralı olarak kaldırıldığı yakındaki özel hastanede hayatını kaybetti.



ANNENİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ve acılı annenin cenazenin araca konmasının ardından gözyaşlarıyla aracın peşinden koşması ve feryatları ise yürek yaktı. Cenazenin defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.



12 YAŞINDAKİ KATİL ZANLISI YAKALANDI

Öte yandan, olay sonrası kaçan katil zanlısı 12 yaşındaki H.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlının emniyette tamamlanacak ifade işlemleri ve sağlık kontrollerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞAHİNBEY #GAZİANTEP

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