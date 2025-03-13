Yer Gaziantep: 3 öğrenciye sokak köpekleri saldırdı!

Olay, Nizip ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Okula gitmek için evlerinden çıkan üç kız çocuğu, aniden çevrelerini saran sokak köpeklerinin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Kaçmaya çalışan kız çocuklarından biri yolun ortasına düştü.