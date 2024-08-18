Yer Gaziantep: Daha 24 yaşındaydı! Ertunga Tunç’un acı sonu...

Kaza, gece saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Bir kafede çalışan Ertunga Tunç'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç yola savrulurken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.