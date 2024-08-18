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Giriş Tarihi: 18.8.2024 12:51

Yer Gaziantep: Daha 24 yaşındaydı! Ertunga Tunç'un acı sonu...

Gaziantep'te park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ertunga Tunç (24), hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi sinir krizleri geçirdi...

DHA
Yer Gaziantep: Daha 24 yaşındaydı! Ertunga Tunç’un acı sonu...

Kaza, gece saatlerinde Yamaçtepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Bir kafede çalışan Ertunga Tunç'un kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tunç yola savrulurken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ertunga Tunç, kurtarılamadı. Tunç'un cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer Gaziantep: Daha 24 yaşındaydı! Ertunga Tunç'un acı sonu...
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