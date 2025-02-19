Yer Gaziantep: Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet çarptı! Durumu kritik

Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video
Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akşam'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Öte yandan 28 yaşındaki Muhammed Ali Akşam'ın ağır yaralandığı kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin saldırması sonucu parktan çıkarak yola fırlayan Muhammed Ali'ye kamyonetin çarpma anı yer aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.