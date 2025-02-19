Yer Gaziantep: Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet çarptı! Durumu kritik





Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video

Akşam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Muhammed Ali Akşam, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akşam'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.