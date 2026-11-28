



"ÇALINAN EŞYALARDAN UMUDUMUZU KAYBETMİŞTİK"



Hırsızların derenin içinde geçerek depodan yaklaşık 2 milyon TL değerinde inşaat malzemelerinin çalındığını söyleyen Batuhan Kısa, "Şantiyemizdeki depoya arka taraftaki yoldan girerek sacları kesmişler ve içeride bulunan malzemeleri çalmışlar. Sabah durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdik. Ekipler kısa sürede şantiyemize gelerek hem güvenlik kameralarını inceledi hem de bizimle görüşerek bilgi aldı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin peşine düştüler. Yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde bize geri dönüş yaparak çalınan malzemelerin bulunduğunu bildirdiler. Biz de olay yerine giderek malzemeleri tespit ettik. Çalınan malzemelerin yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğunu düşünüyoruz. Şüpheliler muhtemelen daha fazlasını alamadı. İlk başta malzemelerin çalındığını öğrenince artık bulunamayacağını düşündük ve umudumuzu kaybetmiştik. Ancak polis ekiplerinin hızlı çalışması ve kısa sürede sonuç alması bizi çok mutlu etti. Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine gösterdikleri özveri ve destek için teşekkür ediyoruz. Polisimize güvenelim. Bu başarılı çalışmanın diğer vatandaşlar için de umut olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör