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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:41 Son Güncelleme: 20.11.2023 11:08

Yer İstanbul Avcılar: 'Kargocuyum' diyerek binaya girdi ayakkabıları çaldı!

İstanbul Avcılar'da bir kişi 'kargocuyum' diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...

DHA
Yer İstanbul Avcılar: ’Kargocuyum’ diyerek binaya girdi ayakkabıları çaldı!

Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki binaya saat 19.00 sıralarında gelen ve zillerden birisini çaldıktan sonra "Kargo" şeklinde yanıt vererek kapıyı açtıran şüpheli, asansöre yöneldi.

"Kargocuyum" diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı | Video

Asansöre bindikten sonra uzun süre dişlerini inceleyen şüpheli, katları tek tek dolaşarak kapı önüne bırakılan ayakkabıları torbaya doldurdu. İki bloğu dolaşarak 10 çift ayakkabıyı torbaya dolduran şüpheli binadan uzaklaştı. Durumu fark eden bina sakinleri ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı...

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Yer İstanbul Avcılar: 'Kargocuyum' diyerek binaya girdi ayakkabıları çaldı!
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