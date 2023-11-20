Yer İstanbul Esenyurt! Akrabasını sokak ortasında öldürdü: Her detayı korkunç...

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler , yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Yalçın G. hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.