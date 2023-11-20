Yer İstanbul Esenyurt! Akrabasını sokak ortasında öldürdü: Her detayı korkunç...

Kan donduran cinayet dün 01:30 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Akraba oldukları öğrenilen iki şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri diğerine bıçak çekti. Bu sırada arabasının yönelen Yalçın Gırnatacı. tam bagajını açarken, cinayet şüphelisi akrabası üzerine koşarak elindeki bıçağı karnına soktu. Aldığı bıçak darbesi sonrası yere yığılan Gırnatacı'yı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.