Haberler Yaşam Haberleri Yer İstanbul Esenyurt! Akrabasını sokak ortasında öldürdü: Her detayı korkunç...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:57

Yer İstanbul Esenyurt! Akrabasını sokak ortasında öldürdü: Her detayı korkunç...

İstanbul Esenyurt'ta iki akraba arasında kavga çıktı. Yalçın Gırnatacı vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor!

İHA
Yer İstanbul Esenyurt! Akrabasını sokak ortasında öldürdü: Her detayı korkunç...

Kan donduran cinayet dün 01:30 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Akraba oldukları öğrenilen iki şahıs arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri diğerine bıçak çekti. Bu sırada arabasının yönelen Yalçın Gırnatacı. tam bagajını açarken, cinayet şüphelisi akrabası üzerine koşarak elindeki bıçağı karnına soktu. Aldığı bıçak darbesi sonrası yere yığılan Gırnatacı'yı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler , yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Yalçın G. hayatını kaybetti. Yaşanan cinayet anı ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer İstanbul Esenyurt! Akrabasını sokak ortasında öldürdü: Her detayı korkunç...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA