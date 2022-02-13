Haberler Yaşam Haberleri Yer: İstanbul! Kumar denetimlerinde 58 kişiye 105 bin 500 lira ceza kesildi
Giriş Tarihi: 13.2.2022 12:53

Yer: İstanbul! Kumar denetimlerinde 58 kişiye 105 bin 500 lira ceza kesildi

AA
Yer: İstanbul! Kumar denetimlerinde 58 kişiye 105 bin 500 lira ceza kesildi

Gelen bilgiye göre İstanbul'da kumar oynatıldığı belirlenen mekanlarda yapılan denetimlerde 58 kişiye, 105 bin 500 lira ceza uygulandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, önceki akşam 21.00-00.00 saatleri arasında il genelinde 198 ekip ve 393 personelin katılımıyla kumar oynayan kişiler ve kumar oynatılan mekanlara yönelik denetim yaptı.

Çalışma kapsamında 551 kıraathane ve kafe, 72 dernek ve 24 ruhsatsız iş yeri denetlenirken, 5 bin 662 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, aranma kaydı bulunduğu belirlenen 11 kişi yakalanırken, 58 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kumar oynama suçundan 105 bin 500 lira ceza kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 iş yeri de mühürlendi.

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Yer: İstanbul! Kumar denetimlerinde 58 kişiye 105 bin 500 lira ceza kesildi
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