Yer İstanbul! Sahte polis kimliği ile yakalandı: Evinden adeta cephanelik çıktı!

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 airsoft olarak tarif edilen silah, 1 adet silah susturucu aparatı, 2 bıçak ve 1 hançer, 1 balta, 126 adet çeşitli silahlara ait fişek, çok sayıda havalı tabanca fişeği ve 1,8 gram narkotik madde ele geçirildi. İfadesi alınan K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan' çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.