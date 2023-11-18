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Giriş Tarihi: 18.11.2023 14:41

Yer İstanbul Silivri: Falezlerden düşen kadın yaralandı!

İstanbul Silivri'de, arkadaşıyla yürüyüşe çıkan kadın falezlerden düşerek yaralandı...

DHA
Yer İstanbul Silivri: Falezlerden düşen kadın yaralandı!

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Parkköy Mahallesi'nde bulunan falezlerde yaşandı. İddialara göre, arkadaşıyla birlikte yürüyüşe çıkan kadın dengesini kaybederek çalılık alana düştü. Çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen kadın, düştüğü yerde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı kadına bulunduğu alanda yol olmadığı için yaklaşık 1 kilometre yürüyerek ulaştı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmalarının ardından yaralı kadın bulunduğu alandan kurtarıldı. Yaralı kadın itfaiye sedyesiyle birlikte tekneye bindirildi. Deniz yoluyla Silivri Limanına getirilen yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi.

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Yer İstanbul Silivri: Falezlerden düşen kadın yaralandı!
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