BİR TELEFONLA MİLYONLUK VURGUN

Bunun üzerine evine gelen şüphelilere yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki altın ve parasını veren vatandaş, bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık olayına karıştığı ve birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüphelinin kimliği tespit edildi.