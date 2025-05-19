Yer İzmir: Döner bıçağıyla şampiyonluk kutlamasına 2 gözaltı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar İzmir'de sokaklara çıktı. Kutlamalarda, kentin en yoğun olan cadde ve sokaklarında taraftarlar ellerinde bayraklarla marşlar söyleyip, şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Kutlamalarda sadece araç geçişine açık olan Konak Tüneli'nde ellerinde döner bıçaklarıyla yürüyen 2 taraftar dikkat çekti. Ellerindeki bıçakları sallayıp yürüyen 2 taraftar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.