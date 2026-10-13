Yer İzmir! Eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayamıştı! Vicdansız babanın cezası belli oldu

KARAR ÇIKTI

İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen duruşmada Cumhuriyet savcısı, Alpaslan'ın 'Çocuğuna yönelik basit yaralama' ve 'Eşe karşı tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Alpaslan'ın yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ve avukatlar katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Alpaslan beraatini talep ederek, "Çocuklarımla beraber zorluklar çektik. Beni buraya sürükleyen Fatma oldu. Çocuklarıma hem anne hem baba oldum. Karşı taraf ne çektiğimi bilmeden konuşuyor. 2 yıldır çocuklarımı görmüyorum" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanık Alpaslan'ı 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay, 'Eşe karşı silahlı tehdit suçundan' ise 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa indirim de uygulamadı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör