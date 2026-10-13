Yer İzmir! İtfaiyeci eski sevgili evini kundaklamıştı! Talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 7 Ekim günü Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüldür İtfaiyesi'nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıldır ilişki yaşadığı öğrenilen eski sevgilisi Ebru Serep'in evine gitti. İddiaya göre bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin temin eden A.K., Serep'in ikametine gelerek benzini evin içerisine döktü ve adresi kasıtlı olarak ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü evde mahsur kalan genç kadın ağır şekilde yaralandı.