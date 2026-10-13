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Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:38 Son Güncelleme: 13.10.2026 13:57

Yer İzmir! İtfaiyeci eski sevgili evini kundaklamıştı! Talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Ebru Serep’in evi itfaiye eri olarak görev yapan eski sevgilisi tarafından benzin dökülerek ateşe verilmişti. Korkunç olayda ağır yaralanan talihsiz kadın 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer İzmir! İtfaiyeci eski sevgili evini kundaklamıştı! Talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti
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Olay, 7 Ekim günü Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüldür İtfaiyesi'nde personel olarak görev yapan A.K., yaklaşık 10 yıldır ilişki yaşadığı öğrenilen eski sevgilisi Ebru Serep'in evine gitti. İddiaya göre bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin temin eden A.K., Serep'in ikametine gelerek benzini evin içerisine döktü ve adresi kasıtlı olarak ateşe verdi. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü evde mahsur kalan genç kadın ağır şekilde yaralandı.

İTFAİYECİ ESKİ SEVGİLİDEN KAN DONDURAN CİNAYET

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasından çıkarılan Ebru Serep, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan genç kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 6 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Serep'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet güçleri, şüpheli A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına almış, A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR

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Yer İzmir! İtfaiyeci eski sevgili evini kundaklamıştı! Talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti
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