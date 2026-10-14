Yer Kahramanmaraş! İnşaat alanından yayılan o koku 2 okulu etkiledi: 20 öğrenci hastanelik oldu!

2 OKUL İÇİN 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL

Öğrencilerdeki rahatsızlıklarının, okulun yanındaki inşaatta boya ve kaplama endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeden kaynaklı olduğu değerlendirilirken, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile yanındaki Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu tahliye edilip, 1 günlüğüne tatil edildi.