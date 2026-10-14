Haberler Yaşam Haberleri Yer Kahramanmaraş! İnşaat alanından yayılan o koku 2 okulu etkiledi: 20 öğrenci hastanelik oldu!
Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:21

Yer Kahramanmaraş! İnşaat alanından yayılan o koku 2 okulu etkiledi: 20 öğrenci hastanelik oldu!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay ekipleri alarma geçirdi. 20 öğrenci, kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılırken o kokunun inşaat alanından geldiği belirlendi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Kahramanmaraş! İnşaat alanından yayılan o koku 2 okulu etkiledi: 20 öğrenci hastanelik oldu!
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Olay, sabah saatlerinde, Kadir Paşa Bulvarı'ndaki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Orta Okulu'nda meydana geldi. Okulda yayılan koku nedeniyle bazı öğrencilerin rahatsızlandığını gören okul idarecileri, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 20 öğrenci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 OKUL İÇİN 1 GÜNLÜĞÜNE TATİL

Öğrencilerdeki rahatsızlıklarının, okulun yanındaki inşaatta boya ve kaplama endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeden kaynaklı olduğu değerlendirilirken, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile yanındaki Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu tahliye edilip, 1 günlüğüne tatil edildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Yer Kahramanmaraş! İnşaat alanından yayılan o koku 2 okulu etkiledi: 20 öğrenci hastanelik oldu!
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