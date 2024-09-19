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Giriş Tarihi: 19.9.2024 16:30

Yer Kastamonu Cide: Ormanda kaybolan 2 kişi 18 saat sonra bulundu!

Kastamonu Cide'de R.U. ve D.D. gezmek için girdikleri ormanlık alanda kayboldu. İkili 18 saatlik arama çalışmaları sonucu bulundu.

İHA
Yer Kastamonu Cide: Ormanda kaybolan 2 kişi 18 saat sonra bulundu!

Olay, dün akşam saatlerinde Cide ilçesi Köseli köyü Kargacak Mahallesi Bayrak tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U. ve D.D. gezmek için girdikleri ormanlık alanda kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan R.U. yardım istedi.

İhbar üzerine iki şahsın bulunması için bölgeye Cide İlçe Jandarma Komutanlığı, Cide Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, JAK sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Gönüllü vatandaşların da destek verdiği arama çalışması neticesinde ormandaki iki şahsın yeri tespit edildi.
Sabah saatlerinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları neticesinde, 2 şahsın bulunduğu alana ulaşıldı. Ekipler kayıp iki şahsı, bulundukları alandan alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Yer Kastamonu Cide: Ormanda kaybolan 2 kişi 18 saat sonra bulundu!
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